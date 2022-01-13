Selin ortasında kalan aileye yardım eli

AYDIN'DA önceki sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış aralıklarla bazı bölgelerde etkili oldu. Nazilli Esenköy Mahallesi'nde de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte dağlardan gelen sel suları, Akçay nehrini besleyen derelerin debisini yükseltti. Yaklaşık 50 gün önce Denizli'nin Çivril ilçesinden Esenköy Mahallesi'ne gelen ve hayvancılıkla uğraşan dört kişilik ailenin kaldığı bölge sular altında kaldı.

KEPÇEYLE ULAŞTILAR

AILE fertlerinin yardım çağrısı üzerine bölgeye Jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ailenin olduğu bölgeye kepçe yardımı ile ulaştı. Bölgede mahsur kalan Mehmet Kaçar, 3 buçuk yaşındaki Ülfiye Durmaz, Serdar Durmaz ve Hülya Durmaz yapılan çalışmaların ardından güvenli bölgeye ulaştırıldı.

ÜMİT ÖZMEN