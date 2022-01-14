Aşı olmayan emlakçı korona kurbanı oldu

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde aşı olmayı reddeden emlakçı Ahmet Taşdöven (42) yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İlçenin sevilen esnaflarından emlakçı Ahmet Taşdöven 15 gün önce rahatsızlandı. Kovid-19 testi pozitif çıkan Taşdöven evde karantina altına alındı. Taşdöven durumu ağırlaşınca geçtiğimiz cumartesi günü Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Entübe edilen Taşdöven, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak dün sabah hayatını kaybetti. Yakınları Taşdöven'in aşı olmadığını ve evindeki karantina sırasında da kullanması gereken ilaçları almayı reddettiğini belirtti. ■ KAZIM YÖRÜKCE