Aynı yolda dakikalar içinde kaza üstüne kaza yaşandı

AYDIN'IN Köşk ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklete, 2 motosiklet daha çarparak kaçtı. Başçayır istikametinden ilçe merkezi istikametine doğru seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, O.Ö. idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet ve sürücü O.Ö. yola savruldu. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, o esnada arkadan gelen ve yoldaki motosikleti fark etmeyen başka bir motosiklet daha kaza yapan motosiklete çarptı. Yine aynı istikamette seyreden farklı bir motosiklet de yolda duran motosikletlere çarparak kazaya karıştı. Dakikalar içinde art arda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü O.Ö. yaralandı. ■ İHSAN KARATAŞ

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