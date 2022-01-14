Doğadan topladığı taşlarla şifa dağıtıyor

AYDIN'DA yaşayan Tolga Şahin (49), doğadan kendi bulduğu taşlarla şifa dağıtıyor. Taşların hastalıklara iyi geldiğini belirten Şahin, "Kuvarsyum taşının vücuttaki ağrıları dakikalar içerisinde geçirdiğine şahit oldum. Nasıl ki şifalı bitkiler tedavide kullanılıyorsa, aynı şekilde taşların da tedavi edici özelliği bulunuyor. Özellikle stres, depresyon, romatizma, eklem iltihabına, kemik ağrılarına iyi gelen taşlar var" dedi. Şahin doğal taşların kentte yoğun ilgi gördüğünü söyledi. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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