Şansı yaver gitti!

Aydın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 15 metre yükseklikten yere çakıldı. Kadın araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Olay Kirazlı yolu üzerinde mezbaha olarak bilinen yerde meydana geldi. Funda A. (42) Göcek Kavağı yolu üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten et işleme tesisinin bahçesine uçtu.

ARAÇTAN KENDİSİ ÇIKTI

OLAYI gören tesis çalışanları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Funda A. kazadan yaralanmadan kurtulurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan otomobil sürücüsünün araçtan kendi çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. ■ KAZIM YÖRÜKCE