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Haberler Aydın Eşinin sevgilisini ezen koca için 19 yıl istendi

Eşinin sevgilisini ezen koca için 19 yıl istendi

15.1.2022

Eşinin sevgilisini ezen koca için 19 yıl istendi

AYDIN'DA ayrı yaşadığı eşiyle ilişkisi olan kişiye otomobille çarpıp yaralayan koca için savcılık 'kasten adam öldürmeye teşebbüs'ten 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulundu. Olay, Efeler'e bağlı Osmanyozgatlı mahallesinde 13 Ekim 2021'de yaşanmıştı. Erdinç Aksoy (41), 1.5 yıldır ayrı yaşadığı eşi Duygu Aksoy ile ilişkisi olduğu iddia edilen Şenol Yıldıran'a (42) aracıyla çarpmış, ağır yaralanan adam tedavi altına alınmıştı. Tutuklu bulunan bir çocuk babası Aksoy hakkında hazırlanan ve Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 'kasten öldürmeye teşebbüs, trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından 9 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İHSAN KARATAŞ