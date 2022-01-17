27 yaşındaki genç uyuşturucu kurbanı

AYDIN'DA evinde ölü bulunan Mehmet Eser'in (27) kullandığı uyuşturucudan hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olay, Nazilli'nin Şirinevler Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Eser ailesi tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Eser'in kanında uyuşturucu maddeye rastlanırken gencin ölümü ailesini ve yakınlarını büyük üzüntüye boğdu.

■ ÜMİT ÖZMEN