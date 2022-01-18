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Haberler Aydın Görme engelli çifte beyaz baston

Görme engelli çifte beyaz baston

18.1.2022

Görme engelli çifte beyaz baston
DOĞUŞTAN görme engelli olan 57 yaşındaki Ersun Akdağ ve eşi Emine Akdağ (55) Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen yemekte Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) Başkanı Tayfun Yazıcı'dan beyaz baston talep etti. Akdağ çiftini evlerinde ziyaret eden Başkan Yazıcı, çiftin bastonlarını teslim etti. Bastonlarına kavuştukları için sevinçli olduğunu belirten Ersun Akdağ, "Bizim elimiz ayağımız bu bastonlar. Allah vesile olan herkesten razı olsun" dedi. ■ ÜMİT ÖZMEN