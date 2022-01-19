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Aydın’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı

Aydın’ın Efeler ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada her iki araçta büyük çaplı maddi hasar oluştu.