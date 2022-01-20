AK Parti’den Meral Akşener’e çok sert tepki: Bu iftira siyasetidir...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Akşener, Erdoğan'ı, 'Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı hapisten çıkarmaya çalışmak' ile suçladı. Akşener'in sözleri büyük tepki çekti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine çok sert tepki gösterdi. Çelik, "İYİ Parti Genel Başkanı Sn Akşener'in partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanımız hakkında sarfettiği sözleri kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez." dedi.

Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

İyi Parti Genel Başkanı Sn Akşener'in partisinin grup toplantısında CUMHURBAŞKANIMIZ hakkında sarfettiği sözleri kınıyoruz. Sn Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez.

Teröristbaşının hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir. Bu yaklaşım her türlü siyasi değerin çiğnenmesi demektir. Bu şekilde hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem de Türk adaletine iftira atmak bir siyaset yapma biçimi değildir.

Cumhurbaşkanımız gerek başbakanlığı döneminde gerekse şimdi devletimizin başı olarak teröre karşı en güçlü mücadelenin verilmesinin arkasındaki iradedir. İnsanlığın ve milletimizin düşmanı teröre karşı en güçlü ve tavizsiz mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürmektedir.

Sn Akşener'in "teröristbaşının serbest bırakılacağını" iddia edip, ardından Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur ittifakına saldırması ise siyasi iftiradan başka birşey değildir. Devletin başına bu şekilde iftira atmak, en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır.

Herkes Cumhurbaşkanımızın terörle mücadele iradesinin, ne teröre ne de teröristlerin başlarına geçit vermeyeceğini bilir. Cumhur ittifakı bu bu konuda tavizsizdir. Bunun dışında bir şeyi iddia etmek sadece ve sadece siyasi iftiradır.

Muhalefet, Türkiye gündemini asılsız iddialarla işgal etmeye son vermeli, Terörle mücadele namına bir ciddiyet gösterecekse öncelikle sağını solunu kontrol etmelidir. İttifaklarında PKK/PYD/YPG'nin terör örgütü olduğunu kabul etmeyen kaç kişi var iyi saymalıdırlar."