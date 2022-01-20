Jandarma ekipleri çocukların kar heyecanına ortak oldu

Güvenli Okul Güvenli Gelecek projesi kapsamında faaliyetlerine aralıksız devam eden Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çevre, Doğal hayatı ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri okul ziyaretlerini sürdürüyor. Çocuk ve gençlerin suça sürüklenmesinin önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, eğitim ve öğretimin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi maksadıyla ekipler bu kez Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Karacaören Şehit Mehmet Aykan Anaokulu ve İlkokulu'nu ziyaret etti.





Yapılan ziyarette; okul ve çevresi denetlenerek öğrencilere suçtan korunma, güvenlik ile çevre, doğal hayatın korunması ve hayvan sevgisi konularında bilgi verildi. Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak çocuklara pati logolu maske ve Çevreci Çocuk Dergisi dağıtıldı. Okulda görevli kadın öğretmen ve çalışanlar ile velilere KADES uygulamasının tanıtımı yapılarak KADES ve jandarma logolu anahtarlık ve dezenfektan, okulda bulunan öğrencilere de sömestr tatilinde okumaları için kitap, Jandarma Çocuk dergisi, jandarma şapkası, balon ve bayrak hediye edildi. Jandarma ekipleri ziyaret sonunda okulda eğitim gören çocuklarla birlikte kar heyecanı paylaşılarak kartopu oynayarak zaman geçirdi.