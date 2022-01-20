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Haberler Aydın SMA’lı Alparslan için toplanan para çalındı

SMA’lı Alparslan için toplanan para çalındı

20.1.2022

SMA’lı Alparslan için toplanan para çalındı
AYDINLI SMA Tip-1 hastası minik Alparslan Sarıboğa'nın tedavisi için Efeler ilçesi Orta Mahalle Doğu Gazi Bulvarı üzerinde bulunan bir pastaneye bırakılan yardım kumbarası, kimliği belirsiz kişiler tarafından, market poşeti arkasına gizlenerek çalındı. Durumu fark eden işletme sahibi polise bildirdi. Vicdansız hırsızların birisinin kumbarayı çalarken diğerinin kapıda gözcülük yaptığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. ■ İHSAN KARATAŞ