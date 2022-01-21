Çatıda çıkan yangın 1 kişiyi hastanelik etti

AYDIN Nazilli'de bir evin çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Olay Yeşilyurt Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'ndaki tek katlı müstakil evde gerçekleşti. M.K'ye ait evin çatısı bacadan düşen parçalar nedeniyle alev aldı. Dumanları fark eden ev sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen yaşlı kadın A.K. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. ■ İHSAN KARATAŞ

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