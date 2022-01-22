Traktörün çarptığı engelli kurtarılamadı

AYDIN'IN Germencik ilçesinde traktörün çaptığı zihinsel engelli Murat Topal (34) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Ortaklar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Z.Ç. idaresindeki traktör, zihinsel engeli bulunan Murat Topal'a çarptı. Topal, çarpmanın etkisiyle traktör ile park halindeki kamyon kasası arasına sıkıştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Topal kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası Ortaklar Polis Merkezi'ne gelerek teslim olan Z.Ç. ifadesinde olayın hata sonucu meydana geldiğini ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ■ İHSAN KARATAŞ

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