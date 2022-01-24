Haberler Aydın Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem!

Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 13.12'deki depremin derinliği 6,5 kilometre olarak kaydedildi. AFAD, depremin Aydın'ın Kuşadası ilçesine 229.03 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini duyurdu.