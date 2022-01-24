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Haberler Aydın Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem!

Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 13.12'deki depremin derinliği 6,5 kilometre olarak kaydedildi. AFAD, depremin Aydın'ın Kuşadası ilçesine 229.03 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini duyurdu.

24.01.2022, 15:48

Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem!

Gelen son dakika haberine göre, AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 13.12'de, merkez üssü Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.12'de Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü Yunanistan'ın Santorini Adası'ndaki Oia köyüne yalnızca 4 kilometre mesafede.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre saat 13.12'de, merkez üssü Ege Denizi olan 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.