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Haberler Aydın Önce bahçe demirlerini sonra köpeğini çaldılar

Önce bahçe demirlerini sonra köpeğini çaldılar

24.1.2022

Önce bahçe demirlerini sonra köpeğini çaldılar

AYDIN Koçarlı'da kimliği belirsiz hırsızlar, bir evin bahçesindeki demirlerle birlikte köpek çaldı. İlginç olay, Gündoğan mahallesinde yaşandı. Fatih Demir'in bahçesindeki demirler çalındıktan kısa süre sonra 'Asel' isimli doberman cinsi köpeği de çalındı. Durumu polis ekiplerine bildiren Demir, hırsızlardan köpeğini geri getirmelerini istedi. Demir, "Eşyalar, yerine geri gelmedi. Kısa süre sonra da köpeğimiz çalındı. Malzemelerin değil köpeğimin çalınmasına üzüldüm. Umarım köpeğime sağ salim kavuşurum" dedi.

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