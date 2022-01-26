2 yılda 80 FETÖ’cü göçmen botlarında yakalandı

TÜRKİYE'DE tüm denizlerde son 2 yılda meydana gelen düzensiz göç olaylarının yüzde 93'ü Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasında yaşanıyor. PKK ve KCK terör örgütü mensuplarının deniz yoluyla Türkiye'ye girişlerini engellemek ve FETÖ mensuplarının düzensiz göçmenlerin arasına saklanarak deniz yoluyla Türkiye'den kaçmalarını önlemek amacıyla yapılan operasyonlarda, 2020 yılında 28, 2021 yılında da 52 terör örgüt mensubu yakalandı.

20 İLDE 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

ÖTE yandan Jandarma Astsubaylık Sınavı soruşturması kapsamında 29 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı verildi. 20 ilde yürütülen soruşturmada 17 kişi yakalandı