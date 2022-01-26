Haberler Aydın Saklandığı çadırda JASAT'a yakalandı

Saklandığı çadırda JASAT'a yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) timleri ve Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kesinleşmiş 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs saklandığı çadırda yakalandı.