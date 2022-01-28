Kuşadası’nda çukurlar tehlike saçıyor

Kuşadası'nda Şevki Hasırcı Meydanı'nda açık çukur tehlike saçıyor. Geçtiğimiz günlerde 2 vatandaşın bu çukura takılıp düştüğü ve kafasından yaralandığı bildirildi. Vatandaşlar, gerek araç veya gerekse vatandaşların bu çukura düşme ihtimali olduğunu ileri sürerek yaklaşık 1 metre yüksekliğe sahip çukur için yetkililerden yardım istedi.

Geçtiğimiz günlerde ise Tütüncüler kavşağı'nda açık bırakıldığı ileri sürülen mazgala bir araç düştü. Bir haftadır mazgalın olmadığını belirten vatandaşlar "Bu mazgal yaklaşık bir haftadır yok.

Hadi yetkililer görmedi, burası Ege Mahallesi muhtarlığının dibi muhtarda mı görmedi?" diyerek tepkilerini dile getirdi. Son 1 haftada mazgala 2 aracın düştüğü ve 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.