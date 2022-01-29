Aydın’a yılın ilk leyleği geldi

AYDIN'A 2022'nin ilk leyleği, her yıl olduğu gibi bu yıl da Gölbent Mahallesi'ne geldi. Geçen yıla göre bu yıl 8 gün önce gelen leyleği gören Gülseren İbi'ye bir çuval un hediye edildi. Afrika kıtasından göç eden leyleklere Aydın'ın Söke ilçesindeki Gölbent Mahallesi, ev sahipliği yapıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk leylek, Gölbent Mahallesi'ne geldi.

GÖÇ EDİYORLAR

AÇIKLAMA yapan bulunan Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Etrafı azmak dediğimiz sulak alanlarla çevrili Söke'ye bağlı Gölbent köyüne bu yılın ilk leyleği geldi. İklim değişikliğine göre geldikleri aylarda farklılıklar gösteren leylekler ilk kez Ocak'ta gelmeye başladı. 2017'de 7 Mart, 2018'de 5 Mart, 2019'da 14 Şubat, 2020 yılında 5 Şubat, 2021 yılında 3 Şubat'ta gelen ilk leylek, bu yıl 8 gün önce gelerek 27 Ocak'ta Gölbent'e ulaştı" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ