  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Çok sayıda suçtan aranırken uyuşturucudan yakalandı

Çok sayıda suçtan aranırken uyuşturucudan yakalandı

29.1.2022

Çok sayıda suçtan aranırken uyuşturucudan yakalandı

AYDIN'DA polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine dün sabah Didim'de 2 ve İncirliova'da 1 adres olmak üzere 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda O.B. ve H.Ç. Didim'de, H.S. ise İncirliova'da yakalandı. Adreslerde 1.79 gram sentetik kannobinoid, 2.95 gram metamfetamin, 37.50 gram esrar ele geçirildi. O.B'nin yapılan sorgusunda çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu ve toplam 17 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş cezasının bulunduğu tespit edildi. 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN