Çok sayıda suçtan aranırken uyuşturucudan yakalandı

AYDIN'DA polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine dün sabah Didim'de 2 ve İncirliova'da 1 adres olmak üzere 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda O.B. ve H.Ç. Didim'de, H.S. ise İncirliova'da yakalandı. Adreslerde 1.79 gram sentetik kannobinoid, 2.95 gram metamfetamin, 37.50 gram esrar ele geçirildi. O.B'nin yapılan sorgusunda çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu ve toplam 17 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş cezasının bulunduğu tespit edildi. 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN