Hırsız olay yerinden kaçtı ama kameradan kaçamadı

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde bir evden hırsızlık yapan ve motosikletle kaçarken kameradan tespit edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Polis ekipleri, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evden av tüfeği, 10 bakır kap, 2 altın kol saatinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliklerini belirledi. Ekipler, adresleri tespit edilen zanlıları düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Y.B. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. B.B. ise tutuklandı.

■ KAZIM YÖRÜKCE