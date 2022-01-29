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Haberler Aydın Hırsız olay yerinden kaçtı ama kameradan kaçamadı

Hırsız olay yerinden kaçtı ama kameradan kaçamadı

29.1.2022

Hırsız olay yerinden kaçtı ama kameradan kaçamadı

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde bir evden hırsızlık yapan ve motosikletle kaçarken kameradan tespit edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Polis ekipleri, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evden av tüfeği, 10 bakır kap, 2 altın kol saatinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliklerini belirledi. Ekipler, adresleri tespit edilen zanlıları düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Y.B. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. B.B. ise tutuklandı.

■ KAZIM YÖRÜKCE