Zeytin toplamaya giderken traktörün altında can verdi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bahçeye zeytin toplamaya giden Günnur Şimşek (62) devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kazada bir kişi de ağır yaralandı. Kaza, Madran Mahallesi Galbak mevkiinde meydana geldi. Zeytin bahçesine giden Fikret Ç. idaresindeki traktör kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Fikret Ç. ve yolcu olarak bulunan Günnur Şimşek traktörün altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Günnur Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Traktörün altından ağır yaralı olarak çıkarılan Fikret Ç. ise hastaneye kaldırıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE