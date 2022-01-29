  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Zeytin toplamaya giderken traktörün altında can verdi

Zeytin toplamaya giderken traktörün altında can verdi

29.1.2022

Zeytin toplamaya giderken traktörün altında can verdi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bahçeye zeytin toplamaya giden Günnur Şimşek (62) devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kazada bir kişi de ağır yaralandı. Kaza, Madran Mahallesi Galbak mevkiinde meydana geldi. Zeytin bahçesine giden Fikret Ç. idaresindeki traktör kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Fikret Ç. ve yolcu olarak bulunan Günnur Şimşek traktörün altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Günnur Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Traktörün altından ağır yaralı olarak çıkarılan Fikret Ç. ise hastaneye kaldırıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE