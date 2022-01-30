Babalarının adını parkta yaşatacaklar

AYDIN'IN Koçarlı İlçesinde hayırsever iki kardeş, ilçe merkezinde bulunan arsalarını babalarının adını taşıyan park yapılması için Koçarlı Belediyesi'ne bağışladı. Melike Beyazıt ve Melih Pirlibeyoğlu'nun bağışladığı arsanın tapusu Koçarlı Tapu ve Kadastro Müdürü Salih Pota tarafından Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a teslim edildi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, duyarlı davranışından dolayı hayırsever kardeşlere teşekkür etti. Kardeşlerden Melike Beyazıt, babaları Ali Galip Pirlibeyoğlu'nun Koçarlı'ya aşık biri olduğunu ifade ederek, "Ailecek, babamızın isminin çok sevdiği Koçarlı'da yaşamasını istedik" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE