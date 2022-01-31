Aydın’a kar gelmeyince, Aydınlılar kara gitti

Aydın'da yarıyıl tatili ile birlikte kar olan Efeler Paşayaylası, Nazilli Yaylapınar, Çine, Bozdoğan Madran tepeleri ziyaretçilerin akınına uğruyor. Zaman zaman kar ve buzlanma nedeniyle yolculukta sıkıntılar yaşansa da vatandaşlar buz gibi havada piknik yapıp, kar topu oynamanın keyfini yaşıyor.

Her mevsimin ayrı bir keyfi olduğunu ancak Aydın'da kış ve kar keyfi yaşayamadıklarını belirten Aydınlı vatandaşlar, "Şehir merkezlerine kar yağmayınca bizler kara gidiyoruz. Yarıyıl tatili ile birlikte Aydın'da en çok ziyaret edilen yerler karlı dağlar oldu. Yaz ve baharda keyifli olduğu gibi karda piknik yapmak ayrı bir keyif" ifadelerini kullandı.

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