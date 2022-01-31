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Aydın’da kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 1 Şubat 2022 Salı Günü Aydın'da kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

İHA

31.01.2022, 16:25

Aydın’da kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 01.02.2022 Salı günü sabah saatlerinden itibaren Aydın'da kıyı kesimlerinden itibaren başlayarak zamanla il genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına (50-75 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Fırtınanın 02 Şubat 2022 Çarşamba günü geç saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.