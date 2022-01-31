Aydın’da vaka sayılarında düşüş başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 85 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Normalleşme sürecinin ardından Aydın'da sıkı tedbirler alınmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları tablosunda il genelinde bu hafta düşüş yaşandı. Aydın'da geçtiğimiz hafta yüzde 2 oranında artış göstererek yüz binde 363,78 olan vaka sayısı bu hafta da yüzde 21 düşüş oranı ile yüz binde 284,07 olarak gerçekleşti.





"GÜNLÜK VAKA SAYISI 454 OLDU"

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların aşıya erişebilirliği konusunda da örnek çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana il genelinde alınan tedbirler etkisini göstermiş, günlük vaka sayısı 10'a kadar düşmüştü fakat ülke genelindeki normalleşme sürecinin ardından yaşanan artışlar Aydın'ı da etkiledi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 15-21 Ocak tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama 454 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 3 bin 178'e ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama 4 bin 70 olan haftalık vaka sayısı ise bu hafta artış yaşayarak 3 bin 178 oldu.



Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "15-21 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" dedi.

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