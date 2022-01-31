Dereye düşen Ezgi’den üç haftadır haber yok

Aydın'dan tatile gittiği Antalya'da dereye düşürdüğü çantasını almak isterken akıntıya kapılan 28 yaşındaki Ezgi Evcim kayboldu. Çantası derede bulunan genç kadına ise 3 haftadır süren çalışmalara rağmen ulaşılamadı. Olay, Antalya'nın Kemer ilçesinde 8 Ocak'ta meydana geldi. Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan dövmeci Ezgi Evcim, yılbaşından sonra tatil için arkadaşlarıyla birlikte Antalya Kemer'e gitti. Doğa gezisine çıkan Evcim, arkadaşlarının 'burası çok tehlikeli, geçme buradan" uyarısına aldırış etmeden, Çıralı mevkiinde dere yatağının denizle birleştiği Olimpos'a geçmek istedi. Ahşap asma köprüden geçtiği sırada genç kız sırt çantasını suya düşürdü. Çantasını almaya çalışırken dengesini kaybederek dereye düşen talihsiz kadın akıntıya kapıldı.

AİLESİ HABER BEKLİYOR

Çevredekilerden yardım isteyen Ezgi'nin çığlıklarını duyan arkadaşlarının ihbarı üzerine denizden, havadan ve karadan arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sahil güvenlik ve 50 kişilik ekiple 3 haftadır yapılan aramalarda, akıntıda sürüklenip gözden kaybolan kıza ulaşılamazken, düşen çantası ise köprünün 100 metre uzağında bulundu. Kızlarının eşyalarını teslim alan ailesi ise Ezgi'den gelecek umut verici haberi bekliyor



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