  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Didim'de acı son! Yaptığı kazadan sonra araçtan inip karşıya geçerken otomobil çarptı

Didim'de acı son! Yaptığı kazadan sonra araçtan inip karşıya geçerken otomobil çarptı

Son dakika... Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görev yapan Hasan Taştekin hayatını kaybetti.

İHA

31.01.2022, 12:27

Didim’de acı son! Yaptığı kazadan sonra araçtan inip karşıya geçerken otomobil çarptı

Kaza, Didim-Bodrum Yolu Akyeniköy Mahallesi Dalyan Kavşağı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Hasan Taştekin'in (35) kullandığı 09 EA 536 plakalı araç maddi hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrası araçtan inerek yolun karşısına geçmeye çalışan Taştekin'e Bodrum'dan Söke istikametine gitmekten olan A.M.Y. (45) yönetimindeki 09 ADD 190 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan Taştekin ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Taştekin'in hayatını kaybettiği belirlenirken, araç sürücüsü A.M.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı. Taştekin'in cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.