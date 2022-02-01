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Haberler Aydın Aydınlı iş insanı korona kurbanı oldu

Aydınlı iş insanı korona kurbanı oldu

1.2.2022

Aydınlı iş insanı korona kurbanı oldu

AYDINLI iş insanı 56 yaşındaki Ahmet Atay, yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kentin köklü firmalarından Atay Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Atay, kalp yetmezliği nedeniyle Amerika'da ameliyat edildikten sonra 1.5 ay önce rahatsızlanarak, İzmir'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü hastanede kendisine Covid-19 virüsü bulaşan iş adamı Ahmet Atay, önceki gün doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. İşadamı Atay'ın vefatı, başta yakınları olmak üzere sevenlerini ve iş dünyasını yasa boğdu. Atay'ın cenazesi önceki gün İzmir'de Alsancak Hocazade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü Aydın'daki aile mezarlığında toprağa verildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE