Baltayla eski eşinin parmaklarını koparttı

Aydın'da boşandığı eşi İlke Kuleli'nin (28) çalıştığı markete baltayla gelen İsmail Demirci (35) dehşet saçtı. Biber gazıyla öfkeli kocasının baltalı saldırısından kendisini korumaya çalışan kadının, saldırı sonrası parmakları koptu. Kopan parmakları bulunarak yerine dikilen İlke Kuleli, "Biber gazım olmasıydı beni doğrayacaktı" dedi. Dehşet saçan Demirci ise sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

UZAKLAŞTIRMA ALDIRDI

Olay Cumhuriyet mahallesi Karakol Caddesi üzerinde bir markette meydana geldi. Markette çalışan iki çocuk annesi İlke Kuleli, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 9 yıldır evli olduğu minibüs şoförü İsmail Demirci'ye boşanma davası açtı. Çift, 28 Ocak'ta görülen davada tek celsede boşandı.

İlke Kuleli, kendisine telefondan tehdit mesajları atan ve evinin etrafında gezerek rahatsız veren ayrıldığı kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

MARKETTE REHİN ALDI

Kendisini aldattığını düşündüğü eski eşinin aldırdığı uzaklaştırma kararı üzerine öfkeden çılgına dönen İsmail Demirci, önceki gün elinde baltayla eski eşinin kasiyer olarak çalıştığı markete gitti. Rehin aldığı tadını peynir reyonuna götüren Demirci'den kendini korumak isteyen İlke Kuleli, çantasından çıkardığı biber gazını eski kocasının yüzüne sıktı. Bir anda neye uğradığını şaşıran Demirci, elindeki baltayı savurdu. Baltanın ellerine isabet ettiği talihsiz kadının, sol el baş parmağı ile sağ el yüzük ve işaret parmakları koptu.

'BENİ DOGRAYACAKTI'

VÜCUDUNUN çeşitli yerlerinden darbe alan kadın kanlar içinde kaldı. Market çalışanları ve müşterin büyük panik yaşadığı olayda ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis saldırgan kocayı etkisiz hale getirirken, parmakları kopan ve ağır yaralanan İlke Kuleli "Biber gazını sıkmasaydım beni parça parça edecekti, ne olur beni bu heriften kurtarın" diyerek feryat etti.

Ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan kadının, polis tarafından yetiştirilen kopan parmakları 6 saatlik ameliyatla yerine dikildi. Talihsiz kadının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olaydan sonra polisin gözaltına aldığı baltalı saldırgan İsmail Demirci ise sevk edildiği mahkemede cezaevine gönderildi.

KAZIM YÖRÜKÇE