Kaza geçiren genç karşıya geçerken araç altında kaldı

AYDIN'IN Didim Belediyesi'nde zabıta personeli olarak görev yapan Hasan Taştekin, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, Didim- Bodrum yolu Akyeniköy mahallesi sınırları içerisinde Dalyan kavşağında gerçekleşti. Yolda seyir halinde olan Hasan Taştekin (35), kullandığı 09 EA 536 plakalı araçla maddi hasarlı trafik kazası geçirdi.

Kaza sonrası Taştekin'e, araçtan inerek karşı şeride geçmeye çalıştığı esnada Bodrum'dan Söke'ye gitmekten olan A.M.Y'nin (45) yönetimindeki 09 ADD 190 plakalı otomobil çarptı. Taştekin'e çarpan araç sürücüsü, olay yerinde 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde Taştekin'in olay yerinde yaşamını kaybettiği belirlendi. Araç sürücüsü A.M.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı. Taştekin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN