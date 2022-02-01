  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Turan'ı silahla tehdit eden zanlı tutuklandı

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Turan'ı silahla tehdit eden zanlı tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'ı havaya ateş açarak tehdit ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

01.02.2022, 16:38

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Turan’ı silahla tehdit eden zanlı tutuklandı

Belediye binası otoparkına dün aracını bırakan Turan'ı tehdit ettiği ve havaya ateş açtığı suçlamasının ardından polise teslim olan otel işletmecisi Harun Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, "silahla tehdit" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Başkan Yardımcısı Turan, kendisini tehdit eden zanlının silahla havaya ateş açtığı suçlamasıyla şikayette bulunmuş, araştırmada Turan'ın da tabancasıyla karşılık verdiği olayda 7 el ateş edildiği belirlenmişti.

Rüşvet pususu