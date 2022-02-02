Denize sürüklenen Ezgi hala aranıyor

AYDIN'IN Efeler ilçesinde yaşayan dövmeci Ezgi Evcim (28), tatil için arkadaşlarıyla birlikte gittiği Antalya'nın Kemer ilçesinde dereye düşürdüğü çantasını almaya çalışırken suya düşerek denize sürüklendi. Sırt çantası bulunan ancak kendisine rastlanamayan Evcim'in bulunması için denizde yapılan çalışmalardan 3 haftadır sonuç alınamadı.

Ezgi Evcim'in annesi Meskure Kaptan, kızının cansız bedeninin bulunduğuyla ilgili çıkan haberlerin doğru olmadığını belirterek, "Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Kızıma ait şu anda sadece kıyıya vuran sırt çantası bizde. Bedenine hala ulaşılamadı. Gerçekle alakası olmayan haberler yayımlanmaktadır. Kızımın cesedine hala ulaşılamamıştır. Ümidimiz devam etmektedir. Kimse bu yalan haberlere inanmasın" diyerek kızı için dua istedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE