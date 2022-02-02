“Rüşveti verdim işimizi görmediler”

CHP'li Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'a silahlı saldırıda bulunan Harun Özekin, 'silahlı tehdit' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kuşadası Belediyesi yaptığı açıklamada saldırı için "suikast girişimi" tanımlaması yaparken, CHP ilçe örgütü ise, saldırıyı rant kavgası olarak nitelendirdi.

İDDİALARINDA ISRAR ETTİ

Özekin, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği'ndeki ifadesi sırasında rüşvet iddialarında ısrar ettiği ve elindeki bazı bilgi ve belgeleri polise ilettiği öğrenildi. Özekin'in, bir inşaat firmasının Kuşadası Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü'nde ruhsat alınması için rüşvet verdiğini, ancak rüşvetin karşılığı olarak ruhsatı alamadığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği iddia edildi.

OTOPARKTA PUSU KURDU

Olay, CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin bodrum katındaki otoparkta pazartesi günü sabah saatlerinde meydana gelmişti. Otel işletmecisi Harun Özekin, rüşvet verdiğini iddia ettiği Belediye Başkan Yardımcısı Turan'a pusu kurdu. Aracından inen Turan ile sözlü münakaşanın ardından, Özekin belindeki silahı çekti. Özekin korkutmak amacıyla yere ve havaya 4 el ateş etti. Kurşunların isabet etmediği Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan da belindeki silahını çekerek saldırgana 3 el ateş ederek karşılık verdi. Olayda yaralanan olmazken, saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

'RANT KAVGASI' İFADESİ

Saldırının ardından CHP Kuşadası ilçe örgütü tarafından yapılan açıklamada, saldırganın iddialarına değinilmeden olay bir rant kavgası olarak değerlendirildi. Kuşadası Belediyesi ise saldırı için, "suikast girişimi" tanımlaması yaptı.

'GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKACAĞINA İNANIYORUZ'

AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, yaşanan olayı kınarken iddiaların vahim olduğunu dile getirerek, "Adli makamlarca gerçekler ortaya çıkarılacaktır. Belediye kapalı otoparkında belediye başkan yardımcısı Oğuzhan Turan'a karşı gerçekleşen menfur olayı elbette ki kınıyoruz. Olayın belediye içindeki rüşvet ve rant yolsuzluğundan meydana geldiği ile ilgili iddialar oldukça vahim. Tabii ki konunun takipçisi olacağız. Hadisenin tüm yönleriyle adli makamlarca araştırılıp gerçeklerin ortaya çıkarılacağına inancımız tamdır" dedi.

MURAT ŞENBAKLAVACI