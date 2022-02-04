Annesinin öldüğünü 4 gün sonra söylediler

AYDIN Söke'de inanılmaz bir olay yaşandı. Halil Akdaş hastanede yoğun bakımda yatan ve kapısında nöbet tuttuğu annesinin ölüm haberini 4 gün sonra öğrenince hukuk mücadelesi başlattı. Hasta yakınının şikayetini haklı bulan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü de ölen hastanın yakınlarına vaktinde ölüm ihbarı bulunma vazifesini ihmal eden sorumlular hakkında soruşturma başlattı. 1950 doğumlu Kamile Akdaş 12 Ocak günü korona teşhisiyle Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne yatırıldı. Tedavi sürecinde yoğun bakıma yatırılan Akdaş'ın oğlu Halil Akdaş ise yoğun bakım kapısında gece-gündüz nöbet tutmasına rağmen annesinin ölüm haberi günler sonra kendisine iletildi. Akdaş, annesinin cenazesini defnettikten sonra hukuk mücadelesi başlattı. "27 Ocak'ta ölen annemin cenazesini 30 Ocak pazar günü hastaneden alabildim" diyen Akdaş'ın şikayeti üzerine, Söke Devlet Hastanesi yönetiminin yanı sıra Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nce de soruşturma başlatıldı.

İHSAN KARATAŞ