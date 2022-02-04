Aydın’da yağışlar yüz güldürdü! Barajların doluluk oranı artıyor

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden birisi olan Aydın'da yeni yılın ilk aylarında görülen yağışlar yüzleri güldürdü. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışları ilerisi için umut verdi. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık ile birlikte sulama sezonunda çiftçiler zor günler geçirirken, barajlardaki doluluk oranlarının 2021 yılına göre üst seviyede olması umut verdi.

Yaşanan kuraklık barajlardaki doluluk oranlarına da yansırken son 10 yılın en düşük su seviyesi ise 10 Ocak 2021 tarihinde yüzde 18 olarak ölçülürken, yeni yılın ilk haftalarında ise bu oran 10 Ocak 2022 itibariyle yüzde 19 olarak gerçekleşmişti.





BARAJLARDAKİ SU ORANI YÜKSELİYOR

2022 yılının Ocak ayının ilk çeyreğinde Kemer Barajı yüzde 35, Çine Adnan Menderes Barajı yüzde 17 doluluk oranına sahipken, son haftalarda görülen yağışların ardından, Kemer Barajı yüzde 63,6, Çine Adnan Menderes Barajı'nda ise yüzde 31,3 seviyesine yükseldi. Yağışların Şubat ayı içerisinde devam etmesi öngörülürken, barajların tam kapasiteye yakın şekilde dolması bekleniyor.

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