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Haberler Aydın Aydınlı ‘Doğa Savaşçısı’ korona virüse yenildi

Aydınlı ‘Doğa Savaşçısı’ korona virüse yenildi

5.2.2022

Aydınlı ‘Doğa Savaşçısı’ korona virüse yenildi
DOĞA Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü bünyesinde Orman Mühendisi olarak görev yapan, çevresi tarafından 'Doğa Savaşçısı' olarak adlandırılan 43 yaşındaki Ali Aydın, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Doğa Eğitim Merkezinde verdiği eğitimler ile yüzlerce öğrenciye doğayı sevdiren Ali Aydın, bir süre önce korona virüse yakalandı. Tedavisi sırasında fenalaşarak yoğun bakıma alınan Aydın, tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Aydın'ın cenazesi dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İncirliova ilçesi Gerenkova Mahallesi mezarlığına defnedildi. ■ İHSAN KARATAŞ