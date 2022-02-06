Bu kez uyuşturucu partisinde yakalandı

AYDIN Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde pratisyen hekim olan üç çocuk annesi Dr. Elif Çakır uslanmak bilmiyor. Daha önce uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenerek görevden uzaklaştırılan Çakır, arkadaşları Y.K. (26) ve F.B. (22) ile İsabeyli Mahallesi'ndeki bir evde düzenlenen uyuşturucu partisine gitti. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ihbar üzerine baskın düzenlediği evde Çakır ve arkadaşları uyuşturucu kullanırken yakalandı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

POLİSLERİN evde yaptıkları aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken Elif Çakır, Y.K. ve F.B. gözaltına alındı. Nazilli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Doktor Elif Çakır ile arkadaşı F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Y.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VUKUATLARI BİTMİYOR

DR. Çakır, 3 yıl önce de uyuşturucu sevkiyatı yapılan otomobilde yakalandı. Çakır'ın aracında 71 gram metamfetamin adı verilen uyuşturucu ile bunu tartmada kullanılan hassas terazi buldu. Bir diğer araçta ise 2 silah ve 18 fişek ele geçirildi. Çakır, ifadesinde içici olduğunu söyleyerek adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Sağlık Bakanlığı'nca hakkında soruşturma başlatılan Çakır, Aydın Valiliği tarafından görevden uzaklaştırıldı. Çakır, soruşturmanın tamamlanmasıyla yeniden işine geri döndü.

KAZIM YÖRÜKÇE