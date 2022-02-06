Kırmızı ışıkta geçen TIR otomobili biçti: 1 yaralı

AYDIN'DA ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Kaza, Kuyucak ilçesi Hamzallı mevkiinde meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan 64 AN 6426 plakalı TIR, o sırada tali yoldan çıkan 35 AK 1462 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpma sonucunda otomobil sürücüsü olan Alaattin Ü. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerinde 112 acil ambulans ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Alaattin Ü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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