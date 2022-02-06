Şehit polisin polis oğluna onur beratı

AYDIN Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, şehit polis memuru Şaban Ceylan'ın şahadetinin 30'uncu yıldönümünde, polis olan oğlu Levent Ceylan'ı makamında kabul etti. Şaban Ceylan, 1992'de İstanbul'da Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Günaydın'ı korurken yasa dışı örgüt militanları tarafından yapılan saldırıda şehit olmuştu. Ceylan'ın oğlu Levent Ceylan da Aydın İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda Şube Müdürü olarak görev yapıyor. Ceylan'ı makamında ağırlayan Ekici, şehit Ceylan'a minnettar olduklarını belirterek Levent Ceylan'a onur beratı verdi. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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