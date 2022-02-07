Minik İkbal ikinci kulağına da kavuştu

Aydın'da doğuştan kulağı olmayan 9 yaşındaki küçük kıza, Yeni Asır'da çıkan haberinin ardından göğüs kafesinden alınan kıkırdakla, sol kulağından sonra sağ kulağı da yapıldı. İkbal ve ailesi, hayırseverlerle Yeni Asır'a teşekkür etti. Söke'de yaşayan Hikmet ve Ayşe Eksik çiftinin 4 çocuğundan biri olan İkbal, 'mikrotia' hastası olarak dünyaya geldi. Doğuştan kulak kepçesi olmayan ve işitme cihazı kullanan İkbal'in cihaz kullanmadan duyabilmesi için gereken ameliyatın masrafları 400 bin liraydı. Ailenin sesini Yeni Asır kamuoyuna duyurdu.

2 GÜNDE PARA TOPLANDI

Haberin ardından başlatılan kampanyaya çığ gibi destek yağarken şarkıcı Haluk Levent'in de yardımıyla gereken para 2 günde toplandı. 20 Ekim 2020'de ameliyat masasına yatan minik İkbal'e, Bodrum'da özel bir hastanede 8 saat süren operasyonla kendi dokusu olan göğüs kafesinden alınan kıkırdaklar yontularak gerçeğinden farksız bir kulak kepçesi yapıldı. Doğuştan kapalı olan kulak yolu da açılarak sol kulağı İkbal'e nakledildi. İlk kulağın yüzde 100 uyumundan 16 ay sonra aynı yöntemle elde edilen kulak bu kez sağ tarafına nakledildi. İki kulağına da kavuşan İkbal, "Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Yeni Asır'a ve hayırseverlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.



SIRA KULAK DELGNDE

KIZININ sevincine ortak olan babası Hikmet Eksik ise "Kızım için toplanan parayla önce sol kulağı şimdi de sağ kulağı başarıyla nakledildi. Umarız ilkinde olduğu gibi ikincisinde de bir sorun yaşamadan bu süreci atlatacağız. Kızım fiziksel olarak kulaklarına kavuştu ancak tamamen duyabilmesi için kulak deliklerinin de açılması gerekiyor. Bu ameliyatın da masraflarını karşılamak için yeniden bir kampanya başlatacağız. Kızımın tek isteği duyabilmek. Yeni Asır aracılığıyla bir kez daha hayırseverlerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.