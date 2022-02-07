Nesli tükenen su samuru Ölüm Yolu’nda can verdi

Aydın Kuşadası'nda 'nesli tehlikeye yakın' olan 'Lutra' türü su samuru karşıya geçerken araç altında can verdi. Yaban hayvanları için 'Ölüm Yolu' denilen Söke-Milas yolunda yılda 400'e yakın hayvan, araç çarpmaları yüzünden ölüyor. Aynı yolda tilki, çakal, porsuk, saz kedisi, kirpi, kaplumbağa, kertenkele, domuz, sansar gibi birçok tür ölürken, son kurban ise su samuru oldu.

Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, Söke Ovası'nı ikiye bölen karayolundan tüm yaban hayvanlarının geçtiğini belirterek, "Yollara konulan 'yaban hayvanı geçebilir' tabelalarına sürücüler ne yazık ki pek dikkat etmiyor. Sürücüler süratle giderek hayvanların ölümüne yol açıyor. Bunun çözümü, doğal geçiş koridorlarının hayata geçirilmesidir" dedi.