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Haberler Aydın Otomobile uyuşturucu saklayan 3 kişi ele geçti

Otomobile uyuşturucu saklayan 3 kişi ele geçti

7.2.2022

Otomobile uyuşturucu saklayan 3 kişi ele geçti

AYDIN Kuşadası'ndaki operasyonda bir aracın değişik yerlerine zulalanmış 1 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki 3 zehir taciri sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Kuşadası'na İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisiyle harekete geçen narkotik polisi, Kuştur mevkiinde pusu kurdu. İlçe girişinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada değişik bölmelerde zulalanmış 1 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki Erdal Karakoç, Emrullah Kaya ve Ömer Kızıltan tutuklandı.

■ İBRAHİM UZUN