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Haberler Aydın Aydın’da eski vekil İsa Ayhan vefat etti

Aydın’da eski vekil İsa Ayhan vefat etti

8.2.2022

Aydın’da eski vekil İsa Ayhan vefat etti
AYDIN'DA 1973- 1977 yılları arasında milletvekilliği yapan İsa Ayhan, organ yetmezliğinden 91 yaşında öldü. Milli Eğitim Müfettişliği yapan ve üreticilerin sorunlarını 'Sıra sıra dertler' kitabıyla dile getiren Ayhan, 15. dönem Aydın milletvekili seçildi. Ankara'da organ yetmezliği tedavisi gören Ayhan, önceki gün durumunun ağırlaşmasının ardından tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ayhan, Meclis'teki törenin andından Ahmet Efendi Camii'ndeki cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
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