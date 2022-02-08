Menderes Müzesi’ne ziyaretçi akını

Aydın'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Ocak'ta açılışı gerçekleştirilen Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne açılışından bugüne kadar 10 bini aşkın ziyaretçi geldi. Menderes'in çok sevdiği Çine Çayı'nın kenarına 90 dönümlük alan içerisinde inşa edilen müzenin kapısının önünde ziyaretçileri, merhum Menderes'in o dönem kullandığı makam arabası ve çiftliğinde kullandığı traktörü karşılıyor.

Müzede Menderes'e ait kişisel eşyalar, 1950 yılına ait seçim sandığı, döneme ait fotoğraflar, gazete ve dergi kupürleri, Menderes'in İstiklal Madalyası, ilk kez milletvekili seçildiği güne ait anonsun yapıldığı eski bir radyo ve köylüye bağışladığı toprakların tapusu gibi eserler sergileniyor. Müze Müdürü Özay Özhan, 800 metrekarelik alanı kapsayan 3 katlı müzeye açıldığı günden itibaren çok yoğun ziyaretçi geldiğini söyledi.

Türkiye'nin farklı illerinden misafirleri ağırladıklarını aktaran Özhan, "Müzeye giriş ücretsiz. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. 15 Ocak'tan itibaren 10 bini aşkın ziyaretçi ağırladık" dedi. Gerçek Menderes'i tanıdıklarını söyleyen ziyaretçiler de, "Çok duygulandık. Müze çok güzel olmuş. Zamanında Menderes'in kıymetini bilmemişler" diye konuştular. ■ İHSAN KARATAŞ