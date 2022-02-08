İSMAİL Demirci (35) ile 9 yıl önce evlenen ve sürekli şiddet gören İlke Kuleli, çalıştığı işyerinde eski kocasının kendisine yaşattığı dehşet anlarını Yeni Asır'a anlattı. Biber gazı sayesinde ölümden kurtulduğunu söyleyen genç kadın, "Ölmek istemiyorum. Beni bu gözü dönmüş canavardan kurtarın" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

İŞYERİNİ BALTAYLA BASTI

OLAY, 30 Ocak 2022 tarihinde saat 18.00 sıralarında İncirliova ilçesindeki bir markette meydana geldi. Minibüs şoförlüğü yapan İsmail Demirci, 9 yıllık eşi İlke Kuleli 27 Ocak günü boşandı. Hakkında 15 gün uzaklaştırma kararı olan ve boşanmayı hazmedemeyen öfkeli koca, markette çalışan eski eşinin işyerini balta ile bastı. Demirci çevredekilerin korku dolu bakışları arasında Kuleli'ye 'Seni geberteceğim' diyerek baltayla saldırdı.

PARMAKLARI KOPTU

GENÇ kadın baltayı görünce yanında taşıdığı biber gazını cebinden çıkartarak eski eşinin yüzüne sıktı. Demirci, biber gazının acısına rağmen elindeki baltayı genç kadının kafasına doğru sallamaya devam etti. Talihsiz kadın kendisini korumak için elleriyle yüzünü korumaya çalıştığı sırada sağ ve sol elindeki parmakları koptu. İsmail Demirci, eski eşinin yalvarışlarına rağmen durmadı ve baltayla vurmaya devam etti. İlke Kuleli kanlar içinde yere yığılırken, olay yerinden kaçan Demirci kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

KALDIRILDIĞI hastanede 5 gün komada kalan Kuleli, adeta ölümden döndü.

ESKİ eşiyle severek evlendiklerini söyleyen Kuleli, "Eşim evlendikten sonra çok değişti. şiddet uygulamaya başladı 2 çocuğum ile birlikte sürekli korku içinde yaşıyorduk. Bizleri adeta cehennem hayatı yaşattı. Son dönemlerde ise kıskançlık huyu başladı. Sürekli beni dövüyordu. Olaydan 3 gün öncede mahkeme bizi boşadı" dedi.

'SENİ DOĞRAYACAĞIM'

İŞ yerini baltayla basan eski eşinin küfürler ederek saldırdığını söyleyen Kuleli, "Yanımda taşıdığım biber gaz ını yüzüne sıktım. Bir an sendeledi. Fakat ardından baltayı sallamaya devam etti. 'Seni doğrayacağım' diye bağırıyordu. Balta darbeleri koluma ve vücudumun farklı yerlerine geldi. Başımı korumak için kollarım ile sarmaladım. Birkaç darbe daha vurdu bana sonrasını hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.

"DISARI ÇIKARSA BENİ ÖLDÜRÜR"

SAĞ elinde bir, sol elinde ise dört parmağı kopan ve tedavi sürecinde parmakları yerine dikilen genç kadın, "Canımı zor kurtardım. Bana mesaj atıp 'Senin parmaklarını doğrayacağım. Seni yaşatmayacağım' demişti. En sonunda dediğini yaptı. Parmaklarımı kesti. Hayatım boyunca unutamayacağım izler bıraktı. Tek dileğim en ağır şekilde cezalandırılması. Dışarı çıkarsa yarım kaldığı işi tamamlar. Ölmek istemiyorum. Beni bu gözü dönmüş canavardan kurtarın" diyerek adeta isyan etti. Öte yandan, İlke Kuleli'nin parmaklarının eski sağlığına kavuşması için bu hafta içinde bir operasyon daha geçireceği öğrenildi.

İHSAN KARATAŞ