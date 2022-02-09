Fazla yağışlar sonrası barajlar dolmaya başladı! Aydın’dan sevindiren rakamlar

Aydın'da son günlerde etkili olan yağışların ardından İsabeyli Barajı tamamen doldu. Barajlardaki doluluk oranları üreticileri memnun ederken, fazla suyun tahliyesi gerçekleştiriliyor.
Son yıllarda dünya genelinde yaşanan kuralık ülkemizi etkilemiş ve birçok baraj kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı. Ancak son günlerde yağan yoğun yağışın ardından barajlar dolmaya başladı. Aydın'da bulunan İsabeyli Barajı tamamen dolarken Adnan Menderes Barajı'nda sular yeniden yükselmeye başladı.
09.02.2022, 10:28
Aydın'da son günlerde etkili olan yağışların ardından İsabeyli Barajı tamamen doldu. Barajlardaki doluluk oranları üreticileri memnun ederken, fazla suyun tahliyesi gerçekleştiriliyor.
Geçtiğimiz yıl en kurak dönemlerinden birini yaşayan Aydın'da bu yıl etkili olan yağışlar çiftçilere umut vermeye devam ediyor. Yeni yıl ile beraber etkili olan sağanak yağışlar, il genelindeki barajların doluluk oranlarını da yükseltti. Bu kapsamda Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan ve bin 950 dekar arazinin sulanmasını sağlayan İsabeyli Barajı'nın da tamamen dolduğu öğrenildi. 1,05 milyon metreküp su depolama hacmi olan barajın dolusavak bölümlerinden fazla suyun tahliyesi yapılmaya başlandı.
Sultanhisar Barajı'ndan sonra İsabeyli Barajı'nın da tamamen dolması 2022 sulama sezonunda kuraklığın yaşanmaması için çiftçileri umutlandırıyor.
Aydın'da sulama, taşkın koruma ve enerji üretim maksatlı inşa edilen, Çine Ovası'nda 6 bin 279 hektar, Koçarlı Ovası'nda 13 bin 79 hektar, Söke Ovası'nda 3 bin hektar olmak üzere toplam 22 bin 358 hektar araziyi sulayan Adnan Menderes Barajı'nda sular yeniden yükselmeye başladı. Avrupa'nın en yüksek barajı unvanına sahip 136,5 metre yüksekliğindeki Çine Adnan Menderes Barajı'nda doluluk seviyesinin yüzde 20'lere yaklaştığı belirtildi.
Yazın kuruma noktasına gelen Çine Adnan Menderes Barajı'nda kuraklığın izleri yağışlarla birlikte yavaş yavaş siliniyor. Bölgede yağış güzel olduğu için sezon sonuna kadar barajın dolmasının beklendiği ve yağışların bu şekilde devam etmesi halinde bu yaz tarımsal sulamada herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağı öngörülüyor.