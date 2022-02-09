Genç esnaf korona virüse yenildi

AYDIN'IN Köşk ilçesinde, esnaflık yapan Mevlüt Akbaba (27) korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Köşk'te market işleten Mevlüt Akbaba, bir süre önce korona virüse yakalandı. Akbaba, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak taburcu olduktan kısa süre sonra yeniden fenalaşan Akbaba, bir kez daha Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaklaşık 35 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ve durumu ağırlaşan Akbaba, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden gencin acı haberini alan ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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