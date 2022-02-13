  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Yanlış alarm! Kız arkadaşı haber alamayınca ekipleri seferber etti

Yanlış alarm! Kız arkadaşı haber alamayınca ekipleri seferber etti

Aydın Efeler'de kız arkadaşının ulaşamaması üzerine hayatından endişe edilen şahıs için ekipler seferber oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptığı çalışma ile evdeki şahsın uyuyakaldığını tespit etti.

İHA

13.02.2022, 09:25

Yanlış alarm! Kız arkadaşı haber alamayınca ekipleri seferber etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde kız arkadaşı tarafından telefonla ulaşılamayan ve hayatından endişe edilen şahıs ekipleri harekete geçirirdi. Olay yerine gelerek merdivenli araç ile şahsın bulunduğu kata çıkan itfaiye ekipleri tarafından şahsın uyuyakaldığı tespit edildi.



Olay, Cuma Mahallesi 210 sokak üzerindeki bir apartmanın 4'üncü katında saat: 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adreste yaşayan şahıstan yakınları bir süre haber alamadı. Şahsın hayatından endişe duyan kız arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri merdivenli araç ile apartmanın dışından şahsın bulunduğu kata çıktı. Evin penceresinden kontrol amaçlı içeriye girmek isteyen ekipler şahsın kanepede yattığı fark etti. Şahıs kısa süre sonra ekiplerin çıkarttıkları seslere uyanarak pencereyi açtı. Şahsın herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı ve uyuyakaldığı anlaşılınca olay yerindeki tüm ekipler normale döndü.